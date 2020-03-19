В Нижегородской области сегодня ожидаются грозы

19 Март 2020 2020-03-19T17:09:49+03:00

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По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие несколько часов в Нижегородской области местами вероятны грозы. Из-за этого специалисты прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики и складах ГСМ. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

Специалисты рекомендуют во время грозы держаться подальше от окон и дверей, водопроводных кранов, электропроводки и антенн. Кроме того, на время грозы лучше отключить от электропитания все бытовые приборы, не пользоваться телефонами и не заряжать их. Если гроза застала вас на улице, то телефон лучше отключить вообще.

Не прячьтесь от грозы под одинокостоящими деревьями и деревьями вообще, лучше укройтесь в помещении. Не стоит ездить под дождем на велосипедах и мотоциклах, а также бежать. В случае сильного ветра лучше держаться подальше от слабоукрепленных конструкций, слабых деревьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU