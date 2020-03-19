2020-03-19T16:40:58+03:00
Общество

700 миллионов рублей планируется выделить на ремонт медорганизаций в 2020 году

Поправки в бюджет обсудят на заседании ЗС НО
Елена ЛАЗАРЕВА
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700 миллионов рублей планируется направить на капитальный ремонт учреждений здравоохранения Нижегородской области. Соответствующее решение приняли сегодня на комитете Законодательного Собрания по бюджету и налогам. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Парламентарии обсудили проект изменений в областной бюджет. Кроме средств, выделяемых на капремонт медучреждений, депутаты планируют выделить 200 миллионов рублей на формирование современной городской среды. В 2020 году будут благоустроены 40 общественных пространств во всех районах Нижнего Новгорода, в том числе за счет средств областного бюджета.

Кроме того, более 2 млрд. рублей планируется направить на увеличение расходов дорожного фонда, более 92 миллионов – на покупку контейнеров и обустройство контейнерных площадок, 13,5 миллионов – на финансирование допработ на территории Парка Победы.

Будет выделено дополнительно 150 млн. рублей на увеличение резервного фонда правительства Нижегородской области, в том числе - на проведение допмероприятий по борьбе с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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