2020-03-19T15:44:28+03:00
Общество

Суды Нижегородской области переходят на особый режим работы

Судам рекомендовано рассматривать дела с помощью видеокнференц-связи
Елена ЛАЗАРЕВА
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С 19 марта по 10 апреля суды общей юрисдикции переходят на особый режим работы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

По постановлению Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации, суды приостанавливают личный прием граждан и рекомендуют истцам подавать документы через интернет-приемные судов. Кроме того, документы можно отправить по обычной почте.

С 19 марта суды будут рассматривать только дела, которые носят безотлагательный характер (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетних и недееспособных, если их представители отказываются от медицинской помощи и другие). Всем судам Нижегородской области рекомендовано рассматривать дела с помощью системы видеоконференц-связи, если есть техническая возможность.

Кроме того, все сотрудники судебной системы должны самоизолироваться, если у них появились признаки заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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