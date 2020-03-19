Суды Нижегородской области переходят на особый режим работы

19 Март 2020 2020-03-19T15:44:28+03:00

Изменить размер текста: A A

С 19 марта по 10 апреля суды общей юрисдикции переходят на особый режим работы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

По постановлению Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации, суды приостанавливают личный прием граждан и рекомендуют истцам подавать документы через интернет-приемные судов. Кроме того, документы можно отправить по обычной почте.

С 19 марта суды будут рассматривать только дела, которые носят безотлагательный характер (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетних и недееспособных, если их представители отказываются от медицинской помощи и другие). Всем судам Нижегородской области рекомендовано рассматривать дела с помощью системы видеоконференц-связи, если есть техническая возможность.

Кроме того, все сотрудники судебной системы должны самоизолироваться, если у них появились признаки заболевания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU