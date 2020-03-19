На заседании рабочей группы обсудили восстановление прав обманутых дольщиков

19 Март 2020 2020-03-19T15:19:27+03:00

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Вчера состоялось заседание рабочей группы по защите прав участников долевого строительства. В числе прочих объектов участники совещания обсудили недостроенный дом на Мельникова, 26 и восстановление прав других обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, рабочая группа была создана по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Губернатор призвал оказывать помощь не только в тех случаях, когда граждане могут быть с полным правом названы обманутыми дольщиками, но и в иных ситуациях. Как, например, с домом в границах улиц Мичурина и Июльских дней в Ленинском районе. Формально, инвесторы, вложившиеся в долевое строительство, дольщиками не считаются, так как застройщик привлекал денежные средства с нарушением закона, а к тому же начал строительство на участке, который ему не принадлежал. По поручению губернатора региона Глеба Никитина рассматриваются варианты помощи дольщикам, например, в оформлении прав на земельный участок, что позволит соинвесторам в дальнейшем достроить дом.

В остальных случаях рабочая группа с участием дольщиков рассматривает иные варианты помощи - выплата компенсаций (ЖК "Окский берег"), поиск нового застройщика (ЖК «Новинки Smart City», дом на ул. Родионова и т.д.).

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ИСТОЧНИК KP.RU