140 нижегородских предпринимателей получат особые меры поддержки

19 Март 2020 2020-03-19T12:49:17+03:00

Заявки на включение в перечень социальных предприятий принимаются до 1 мая 2020 года

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Специальная комиссия включила 140 нижегородских предпринимателей в перечень социальных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, предприниматели, включенные в перечень, получат право воспользоваться особыми мерами поддержки. «Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусматривает для социального бизнеса обучающие программы, льготные кредиты, грантовые конкурсы, финансирование, рекламные возможности и многое другое», - рассказал глава региона.

Статус «социального» могут получить предприятия, которые принимают на работу граждан из социально-уязвимых категорий населения, производят или реализуют товары для таких граждан, ведут деятельность, направленную на общественно-полезные цели.

Прием заявок продолжится до 1 мая 2020 года. Подробная информация о том, как вступить в реестр, размещена на сайте Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области цисс52.рф. Можно уточнить информацию по телефону: 435-15-24.

Также напомним, что с ноября прошлого года в Нижегородской области работает центр «Мой бизнес», в котором предприниматели могут получить консультации лично и по телефону горячей линии: 8 800 301 29 94.

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ИСТОЧНИК KP.RU