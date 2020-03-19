2020-03-19T12:42:28+03:00
Общество

На нижегородском трамплине завершены строительные работы и монтаж керамической лыжни

Акт о выполнении работ подписан 14 марта
Елена ЛАЗАРЕВА
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На трамплине К-60 завершены строительные работы и монтаж керамической лыжни. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на Минстрой Нижегородской области.

По данным Минстроя, полностью готовы сам трамплин, здание администрации, охранные помещения, трибуны и камера хранения. Кроме того, приобретено необходимое оборудование - квадроцикл, снегоход и снеговая пушка. На данный момент не заасфальтирована территория спортсооружения, ее планируется заасфальтировать при наступлении подходящих погодных условий. Также в ближайшее время ожидает поставка ратрака и судейской системы.

14 марта акт подписан акт выполненных работ по монтажу керамической лыжни, с представителями немецкой фирмы подписан акт выполненных работ по монтажу керамической лыжни разгона. В стадии подготовки – документы, необходимые для ввода трамплина в эксплуатацию.

Напомним, госконтракт на строительство трамплина был заключен в конце 2018 года, стоимость строительства – 193 миллиона рублей. По контракту, подрядчик должен был сдать объект в эксплуатацию не позднее 20 апреля этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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