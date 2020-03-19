2020-03-19T12:14:56+03:00
Общество

Нижегородцы согласны на достройку дома в границах улиц Мичурина и Июльских дней с привлечением инвестора

Людей не могут признать дольщиками из-за нарушения застройщиком закона
Елена КАРАЛ
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Нижегородцы, вложившие деньги в строительство дома в границах улиц Мичурина и Июльских дней, заинтересованы в достройке объекта с участием инвестора. Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы межведомственной комиссии по защите прав дольщиков Нижегородской области, которое возглавил заместитель губернатора Сергей Морозов.

Восстановить права граждан в этом случае сложно, так как застройщик привлекал их деньги с нарушением законодательства о долевом строительстве. Соответственно, вкладчики не могут считаться дольщиками.

Кроме того, застройщик приступил к строительству дома при отсутствии разрешения на земельный участок, право пользования которым у него закончилось.

Несмотря на это, Сергей Морозов пообещал, что нижегородцы не останутся без поддержки.

- Люди, вложившие деньги в строительство этого дома, не имеют права на государственную поддержку как обманутые дольщики, мы не можем их оставить один на один с их проблемой. Это принципиальная позиция Глеба Никитина. Правительство готово оказать содействие в решении проблемы с оформлением прав на земельный участок, что в дальнейшем позволит гражданам достроить дом и ввести его в эксплуатацию, - сообщил Сергей Морозов.

Как было отмечено на совещании, в доме достаточно свободных помещений, что делает его достройку экономически выгодной. Это должно заинтересовать потенциальных застройщиков, готовых взяться за объект. При этом граждане-соинвесторы выступили против реализации дома через аукцион при банкротстве и одобрили план по достройке дома с привлечением инвестора.

Напомним, создать рабочую группу межведомственной комиссии по защите прав дольщиков Нижегородской области, поручил губернатор Глеб Никитин. Обсуждение вопросов проходит в открытом формате, при участии инициативных групп дольщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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