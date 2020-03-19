Нижегородский долгострой на улице Мельникова готовится к сдаче в эксплуатацию

19 Март 2020 2020-03-19T12:15:48+03:00

Документы для ввода дома в строй передадут в Госстройнадзор и Минстрой в конце марта

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Недостроенный дом на улице Мельникова, 26 готовится к вводу в эксплуатацию. Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов дольщиков Нижегородской области. Мероприятие провел заместитель губернатора Сергей Морозов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как стало известно, финансировала завершение долгостроя КБ «Мегаполис». По данным представителя банка, на объекте близятся к финалу работы на внутренних коммуникациях. Рабочие приступили к опрессовке отопительной системы и готовятся к промывке систем водоснабжения.

Документы, необходимые для ввода дома в эксплуатацию, застройщик собирается направить в инспекцию госстройнадзора и министерство строительства к 31 марта.

Что касается ООО «АСК», изначально строившего дом, то дело о его банкротстве находится в Арбитражном суде.

Напомним, создать рабочую группу межведомственной комиссии по защите прав дольщиков Нижегородской области, поручил губернатор Глеб Никитин. Обсуждение вопросов проходит в открытом формате, при участии инициативных групп дольщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU