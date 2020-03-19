В Нижнем Новгороде в течение дня ожидается сильный ветер
По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде +4 градуса, облачно и дождь. В течение дня температура поднимется – до +8 градусов, к вееру похолодает до +3.
Ветер юго-западный и западный. Скорость – 6-8 метров в секунду, во второй половине дня синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-19 метров в секунду.К вечеру ветер немного стихнет, но останется сильным – до 56-метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.
В течение всего дня в Нижнем Новгороде – дождь и сильный дождь, солнца синптики не обещают.
Атмосферное давление в течение дня незначительно упадет – с 748 до 746 миллиметров ртутного столба. Влажность – 72-90%.
Плюсовая температура сохранится в течение всей ночи - +2…+3 градусов. После полуночи дождь прекратится, но к утру возможен дождь и дождь со снегом. Зато уже завтра, по прогнозам синоптиков, в город заглянет солнце и ветер стихнет до 2-5 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU