2020-03-18T18:59:10+03:00
Коронавирус Covid-19

«Ситуация с коронавирусом в нашем регионе спокойная и стабильная», - Петр Зубаров

Госпитализация недавно прибывших из-за границы проходит отдельно от тех пациентов, кто не выезжал за пределы страны, но обратился к врачу со схожими симптомами
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Нижегородской области, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ НО «Инфекционная больница №23 г. Нижнего Новгорода» Петр Зубаров прокомментировал ситуацию с заболеваемостью в регионе:

- Ситуация с коронавирусом в регионе на сегодняшний день спокойная и стабильная. Нижегородцы сами активно обращаются в поликлиники, сообщают о том, что прибыли из-за рубежа. Все выявленные случаи заболевания – так называемые «привозные», при этом протекают в легкой форме и никак не затрагивают окружающих.

Госпитализация недавно прибывших из-за границы проходит отдельно от тех пациентов, кто не выезжал за пределы страны, но обратился к врачу со схожими симптомами. Кроме того, случаев распространения вируса «через третьи руки» или «в гостях» на текущий момент не зарегистрировано.

Для нас ситуация абсолютно не критическая, все инфекционные стационары готовы к работе с этой инфекцией. Запланирована организация двух стационаров: для детей и взрослых. Хочу сразу всех успокоить: это не означает, что мы будем разлучать детей с их родителями. Мы готовы работать в спокойном режиме и никаких катаклизмов не ожидаем.

То, что на сегодняшний день приняты меры по разобщению путей передачи вируса – самое важное, это наиболее эффективный способ предотвращения развития эпидемии. Кроме этого, есть еще два способа: изоляция заболевших и вакцинация. Все предыдущие вспышки эпидемии в разные годы заканчивались тем, что вирус терял высокую агрессивность. Надеюсь, сейчас ситуация будет развиваться по такому же сценарию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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