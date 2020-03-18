2020-03-18T18:51:33+03:00
Общество

«Разобщение - это самая важная мера профилактики в период эпидемии», - Елена Малинникова

По мнению главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ, мероприятий, которые проводятся сейчас, достаточно, чтобы контролировать ситуацию
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«От нашей работы зависит дальнейшее благополучие всей страны», - считает главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., доцент Елена Малинникова.

- Сегодня мир столкнулся с серьезным вызовом – новым коронавирусом COVID-19. В нашей стране первостепенная роль в борьбе с этой угрозой – у инфекционной службы. От нашей работы зависит дальнейшее благополучие всей страны. Противоэпидемические мероприятия, которые сейчас проводятся, - это колоссальный труд эпидемиологов, инфекционистов, а также врачей других специальностей. Это беспрецедентная и очень хорошо спланированная работа. Все мероприятия, которые проводятся в стране, показали, насколько мы эффективно можем бороться с этой инфекцией.

При этом важнейшим условием в борьбе с коронавирусом являются не только новые знания, но и опыт, который был накоплен ранее отечественной медициной. Те наработки, которые использовались еще во времена СССР, существовавшая система тотального надзора сегодня по-прежнему высоко эффективны. Мероприятия, которые сейчас проводятся повсеместно, достаточны для того, чтобы контролировать ситуацию и избежать тех тяжелых последствий, которые мы видим в соседних странах.

Я призываю всех граждан России быть ответственными за здоровье нации. Разобщение - это самая лучшая и самая важная мера профилактики в период любой эпидемии. Не собираться в большие группы, не посещать массовые мероприятия, уделять повышенное внимание вопросам гигиены. Убедительно прошу всех сограждан: если вы вдруг заболели, если у вас появились признаки острой респираторной вирусной инфекции, обязательно обратитесь к врачу, причем лучше вызывайте его на дом. Сегодня появляться в обществе, будучи не совсем здоровым, - это уже не просто плохой пример. Это, с точки зрения текущей ситуации, практически преступление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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