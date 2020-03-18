«Сбежала из дома с клеткой с белками»: в Нижегородской области прекращены поиски 12-летней девочки
12-летняя девочка, пропавшая в Нижнем Новгороде утром 18 марта, найдена живой. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер».
По словам волонтеров, заявка на поиск поступила к ним в 11:09 от полиции.
- Рано утром девочка ушла из дома, прихватив с собой клетку с белками. Раньше она не сбегала из дома, поэтому мама сразу обратилась за помощью в полицию, - рассказали в поисково-спасательном отряде.
Сначала девочку искали в Верхних Печерах – была информация, что якобы ее там видели. Потом поисковики решили отправиться в Борский район – стало известно, что у ее семьи там есть дача. И это оказалось верным решением. Девочка быстро была найдена – правда, не в том доме, который принадлежит ее семье, а в заброшенном сооружении по соседству.
- Девочку отправили домой, она жива и здорова. Белки, кстати, тоже, - резюмировали волонтеры.
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ИСТОЧНИК KP.RU