В Ардатовском районе в этом году отремонтируют более 18 км дорог

18 Март 2020 2020-03-18T16:39:41+03:00

Время следования школьного автобуса по отремонтированной дороге сократилось в два раза. Фото предоставлено пресс-службой областной администрации

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Специалисты ГУАД НО продолжают обследовать участки дорог, которые были отремонтированы в прошлом году, а также дороги, ремонт которых запланирован на этот год. Соответствующее поручение дал губернатор региона Глеб Никитин

По информации пресс-службы областного правительства, в Ардатовском районе в 2020 году будет отремонтировано более 18 км дорог. Наибольший объем работ будет выполнен на дороге Ардатов-Каркалей – более 11,5 километров. Кроме того, будут отремонтированы подъезды к селу Котовка и селу Круглово (3,8 и 2,6 км соответственно).

К слову, подъезд к Круглову не ремонтировался в течение 35 лет, дороги фактически нет, от нее осталось только покрытие из шлака. В ходе ремонта основание полотна будет укреплено, поверх уложат два слоя асфальтобетона.

Кроме того, специалисты ГУАД проверяют качество ремонта дорог, выполненного в прошлом году. В частности, участков дорог до деревень Канерга и Михеевка. Проверка показала, что асфальтобетонное покрытие находится в нормативном состоянии и не требует выполнения гарантийных работ.

Губернатор региона Глеб Никитин обратился к жителям населенных пунктов, а особенно – к автомобилистам, с просьбой сообщать о состоянии дорог, отремонтированных в прошлом году.

«Дороги находятся на гарантии, и, если на каком-то участке после зимы обнаружится дефект, нужно сообщить об этом в областной минтранс или в Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области. Колейность, трещины на новом асфальте, заниженная обочина, покосившийся дорожный знак - все это подрядчик должен устранить в рамках гарантийных обязательств», - напомнил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU