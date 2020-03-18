2020-03-18T16:23:17+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде увеличат количество парковочных мест для инвалидов

В ближайшее время парковки появятся на улицах Заярской и Бочарова
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Нижнем Новгороде увеличится количество парковочных мест для инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на заместителя директора городского департамента транспорта Нину Бочарову.

Сегодня состоялось совещание в рамках рабочей группы, на котором был рассмотрен вопрос доступности парковочных мест для людей ограниченными возможностями. По словам Нины Бочаровой, особое внимание было уделено парковкам на улице Заярской у больницы №35 и парковке у дома №15А по улице Богородского рядом с жилым домом. В ближайшее время планируется оборудовать на этих участках парковочные места для инвалидов – нанести разметку и установить соответствующие знаки.

Председатель НРООИ «Инватур» Андрей Буланов отметил, что в ближайшее время будут собраны пожелания членов организации по обустройству парковочных мест. И в дальнейшем можно будет составить план создания парковок исходя из пожеланий самой заинтересованной группы населения.

Как сообщили в дептрансе, планируется, что рабочая группа будет собираться не менее одного раза в квартал, а при необходимости ежемесячно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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