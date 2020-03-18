Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Спасском районе

18 Март 2020 2020-03-18T15:45:04+03:00

В новом ФАПе есть условия для приема и взрослых, и детей. Фото предоставлено пресс-службой областного правительства

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Новый ФАП открылся в селе Горки Спасского района. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. ФАП для 127 жителей села создан в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Новый пункт – это одноэтажное здание модульного типа площадью 100 квадратных метров с подведенными коммуникациями. Есть как кабинет для оказания неотложной медпомощи, так и диагностическое оборудование для выявления неотложных состояний. Пункт рассчитан как на взрослых, так и на детей. Кроме того, предусмотрен пандус для людей с ограниченными возможностями.

В ФАПе будут проводить прием, в том числе, и врачи узкой специализации из центральной районной больницы.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее неоднократно подчеркивал, что реализация программы развития первичной медико-санитарной помощи - важнейшая часть нацпроекта, и в регионе ей уделяется особое внимание. Напомним, в программе принимают участие населенные пункты с численностью населения до 50 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU