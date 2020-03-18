2020-03-18T14:34:17+03:00
Общество

Региональная школа инфекционистов прошла в Нижнем Новгороде

Участники в числе прочих вопросов обсудили ситуацию с COVID-19
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня в Нижнем Новгороде прошла Первая междисциплинарная региональная школа инфекционистов, организованная Минздравом РФ, министерством здравоохранения Нижегородской области, ФГБУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» и Приволжского исследовательского медицинского университета.

Участники мероприятия рассмотрели вопросы эпидемиологии и вакцинопрофилактики, лабораторной диагностики и лечения различных инфекционных заболеваний. Естественно, не осталась в стороне и проблема распространения коронавируса. Специалисты проанализировали и систематизировали последние данные по истории коронавирусных инфекций и нового коронавируса nCoV2019, о его патогенезе, клинике, лечении и профилактике.

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Елена Малинникова подчеркнула важность инфекционной службы в период борьбы с новым вирусом.

Как сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Нижегородской области Петр Зубаров, ситуация с коронавирусом в регионе спокойная, принимаются все необходимые меры. «Ситуация не критическая, местных случаев заболевания нет, привозные проходят в легкой форме, - подчеркнул он. - Запланирована организация двух стационаров: для детей и для взрослых. Сразу подчеркну - мы не будем разлучать детей с родителями. Работаем в спокойном режиме и никаких катаклизмов не ожидаем», - подчеркнул Петр Зубаров и добавил, что предыдущие вспышки заканчивались тем, что вирус терял свою высокую агрессивность.

«Надеюсь и в этом случае будет также», - сказал Петр Зубаров.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета Виктор Краснов отметил, что грипп может приносить не меньший ущерб. А вообще, инфекционных заболеваний много. В частности, в этом году вспышка коронавируса пришлась на время выхода из периода повышенной заболеваемости ОРВИ, который случается каждый год. «И каждый год мы готовы и к профлактике, и к лечению таких заболеваний», - сказал Виктор Краснов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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