2020-03-18T13:56:38+03:00
Общество

За январь 2020 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию 183,3 тыс. кв. метров жилья

Это на 7% больше, чем за тот же период прошлого года
Елена ЛАЗАРЕВА
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Представители Общественного совета при Министерстве строительства России, застройщики и руководители регионального минстроя, министерства градостроительной деятельности и инспекции госстройнадзора обсудили вопросы строительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам министра строительства Нижегородской области Анатолия Молева, за январь 2020 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию 183,3 тыс. кв. метров жилья. Это на 7,1% больше, чем в январе прошлого года и 11% от плана на текущий год. Цифры за февраль еще не оглашены, но по предварительной информации, темпы ввода жилья останутся высокими. Предварительно, по итогам февраля, регион также ожидает высоких темпов жилищного строительства, что необходимо для достижения целевых показателей нацпроекта «Жилье и городская среда».

Стратегическая сессия по вопросам строительства проходит 17 и 18 марта, по ее итогам планируется сформировать региональную группу экспертов, которая впоследствии будет принимать участие в работе по систематизации федерального и регионального законодательства в строительной сфере.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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