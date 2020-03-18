«Ситуация с коронавирусом – штатная», - замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов

18 Март 2020 2020-03-18T12:21:42+03:00

Российская система здравоохранения похожа на военную, и в этом ее преимущество

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Заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов рассказал о мерах борьбы с коронавирусом и о преимуществах российской системы здравоохранения. По словам замгубернатора, «ситуация с коронавирусом – штатная», хотя и требует некоторой перенастройки из-за новизны вируса. «Я ежедневно выезжаю в лечебные организации, которые мы можем при необходимости перепрофилировать для принятия инфекционных больных», - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Он также заметил, что не стоит доверять информации, которая появляется в электронном пространстве: «Мы с коллегами в федеральном Минздраве изучали рейтинги ВОЗ, в которых указывалось, что итальянская система – лучшая в мире. В лидерах также была Франция. Россия же находилась в «середине» рейтинга, - сказал он. - Я изучал систему здравоохранения в странах-лидерах, а также в странах, которые находились, как и Россия, в середине рейтинга. Вывод однозначный - по выстроенности системы здравоохранения, ее иерархичности, маневренности Россия точно не хуже».

Давид Мелик-Гусейнов также отметил, что в России сохранилась система вертикального здравоохранения, похожая на военную – есть Минздрав, который быстро доносит информацию и распоряжения до подчиненных, до каждого госпиталя, поликлиники, медпункта. За границей такое просто невозможно, так как медучреждения – это, как правило, частные клиники со своей политикой, финансовой системой, системой взаимоотношений.

«Инфраструктура готова. Иерархия мобилизована. И страна, и Нижегородская область полностью готовы к серьезным вызовам», - заключил Давид Мелик-Гусейнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU