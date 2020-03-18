В Нижегородской области в 2019 году ликвидировано 468 свалок
468 несанкционированных свалок было ликвидировано в Нижегородской области в прошлом году. Об этом сообщает источник в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
Больше всего свалок убрали на территории юго-запада, которую контролирует соответствующий межрайонный отдел - 179. В нее входят Арзамас и Арзамасский район, Выкса, Первомайск, Кулебаки, Саров, Навашино и некоторые районы - Дивеевский, Большеболдинский, Вачский, Павловский и другие.
На втором месте по количеству убранных свалок – территория, подведомственная Центральному межрайонному отделу. В эту зону входят самые крупные города региона – Дзержинск, Богородск, Кстово, Бор, Володарский район и собственно сам областной центр. Здесь убрано 128 свалок.
На землях, подведомственных Северо-Западному отделу, выявлено и убрано 45 свалок. На Юго-Востоке ликвидировано 67 из 101 найденной свалки. На Северо-Востоке нашли и убрали 49 свалок.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что ликвидация незаконных свалок проводится в рамках нацпроекта «Экология». Но напомнил, что убирать незаконные свалки муниципалитеты должны не только для того, чтобы реализовать нацпроект. «Это обязанность местной власти по наведению порядка и один из показателей ее работы», - подчеркнул глава региона.
Напомним, в 2019 году по поручению Никитина из бюджета Нижегородской области на ликвидацию незаконных свалок было выделено 100 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU