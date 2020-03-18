2020-03-18T10:29:57+03:00
Общество

Нижегородский Роспотребнадзор проведет «День открытых дверей для предпринимателей»

Мероприятие проводится с дистанционном режиме
Елена ЛАЗАРЕВА
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19 марта 2020 года в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области и территориальных отделах проводится акция «День открытых дверей для предпринимателей».

Представители бизнеса могут получить ответы на вопросы, которые у них возникают в процессе работы и взаимодействия с Роспотребнадзором. В частности, получить разъяснения требований законодательства Российской Федерации по защите прав потребителей, а также в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

Акция проводится дистанционно, 19 марта 2016 года с 10.00 до 16.00 часов в региональном Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. Обратиться с вопросом предприниматели могут по телефону 436-78-90. Время работы «горячей линии» - с 10.00 до 16.00 часов. Кроме того, можно отправить свой вопрос по электронной почте sanepid@sinn.ru (с пометкой «День открытый дверей для предпринимателей»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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