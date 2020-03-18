2020-03-18T08:55:32+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде ожидается пасмурная и ветреная погода

В течение всего дня и ночи сохранится температура выше нуля
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде +3 градуса, облачно и без осадков. В течение дня температура поднимется – до +7 градусов, к ночи вновь упадет до +5 градусов.

Ветер юго-западный. Скорость – 6-8 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Будьте осторожны! Сильный ветер с порывами до 11-14 метров в секунду сохранится и поздним вечером, и ночью.

В течение всего дня в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная погода без осадков, возможно, к полудню в город заглянет солнце, но ненадолго – во второй половине дня синоптики прогнозируют облачную погоду без прояснений.

Атмосферное давление в течение дня незначительно упадет – с 758 до 755 миллиметров ртутного столба. Влажность – 56-71%.

Плюсовая температура сохранится в течение всей ночи - +3...+5 градусов. После полуночи вероятны осадки, дождь прогнозируется в течение всего завтрашнего дня. Кроме того, завтра в Нижнем Новгороде вероятен сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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