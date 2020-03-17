160 представителей НКО стали участниками Съезда «ВМЕСТЕ!» в Нижнем Новгороде

17 Март 2020 2020-03-17T17:19:51+03:00

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17 марта 2020 года в Нижнем Новгороде состоялся V ежегодный Съезд социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) Нижегородской области «ВМЕСТЕ!». Организаторами мероприятия выступили министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области и Нижегородская региональная общественная организация содействия социальному развитию «Служение-НЭКСТ».

Важность НКО в жизни региона подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Некоммерческие организации реализуют у нас в области десятки интересных проектов, каждый из которых помогает людям. Деятельность НКО — это возможность сделать что-то новое и полезное для региона, объединить творческих и неравнодушных людей. Мы видим, какое внимание уделяет Президент России Владимир Путин реализации общественных инициатив. Обязательно будем активизировать такую работу и на уровне региона», — отметил Глеб Никитин.

Участники мероприятия обсудили итоги работы некоммерческого сектора региона в 2019 году, результаты реализации проектов и определили ведущие направления деятельности на ближайшие годы.

В 2019 году нижегородские СО НКО получили более 46 миллионов рублей в виде субсидии и грантов из областного бюджета на реализацию общественно полезных проектов. Кроме того, Нижегородская область сохраняет лидирующие позиции по количеству привлеченных федеральных средств - в 2019 году проекты нижегородских НКО выиграли более 124 миллионов рублей в виде грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU