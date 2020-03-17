У нижегородских таксистов за нарушения могут изъять автомобиль

17 Март 2020 2020-03-17T17:18:55+03:00

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Сотрудники министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГИБДД и представители «Ассоциации таксомоторных перевозчиков Нижегородской области» провели очередной рейд по проверке работы такси. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По итогам рейда специалисты сделали неутешительные выводы. Одним из самых распространенных нарушений по-прежнему является отсутствие путевого листа. «В путевом листе проставляется отметка медика о допуске водителя к управлению и отметка механика о техсостоянии автомобиля. Это два показателя, от которых напрямую зависит жизнь и безопасность пассажиров», - отметил начальник сектора безопасности транспорта и автомобильных дорог минтранса Нижегородской области Александр Васин.

Кроме того, у таксистов отсутствуют официальные разрешения на перевозку и специальное ОСАГО для такси. Сотрудники ГИБДД напоминают руководству компаний, которые осуществляют деятельность в сфере такси, о необходимости соблюдать требования закона.

Кроме того, по итогам рейда минтранс Нижегородской области и ГИБДД решили рассмотреть возможность расширения мер воздействия на нарушителей. В частности, если таксист нарушает правила перевозки пассажиров, то автомобиль может быть арестован. Такая мера воздействия уже применяется в некоторых субъектах РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU