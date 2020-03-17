2020-03-17T16:39:30+03:00
Общество

Уникальные объекты декора найдены в нижегородском Литературном музее

В доме Варвары Бурмистровой сейчас идут реставрационные работы
Елена ЛАЗАРЕВА
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Находки могут вернуть в интерьер или создать отдельную экспозицию. Фото предоставлено пресс-службой городской администрацииНаходки могут вернуть в интерьер или создать отдельную экспозицию. Фото предоставлено пресс-службой городской администрации
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Уникальные объекты декора и внутренней инфраструктуры найдены в доме Варвары Бурмистровой. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода. Ход работ по реставрации Литературного музея-филиала МБУК «Государственный музей А.М. Горького» к юбилею Нижнего Новгорода проверил глава города Владимир Панов.

«Предстоит выполнить большую и сложную работу, которая необходима для сохранения исторической планировки здания», - подчеркнул Владимир Панов.

В данный момент в музее завершены некоторые подготовительные работы – демонтирована старая штукатурка, исследованы стены веранды, которую планируется реконструировать. При проведении работ специалисты обнаружили множество уникальных объектов декора. Например, под вскрытыми полами нашлись старинные изразцы печей, обнаружились двери, в том числе дверь в комнате-сейфе Варвары Бурмистровой. На данный момент обсуждается два варианта применения находок – вернуть их в интерьер либо создать отдельную экспозицию.

Напомним, на реставрацию Литературного музея выделено 140 млн рублей. В рамках проведения реконструкции будет заменена вся инженерная инфраструктура. Работы, по окнтракту, должны закончить к декабрю.

Справка. Купеческий дом Бурмистровых - один из немногих сохранившихся в Нижнем Новгороде особняков с интерьером. Памятник истории и культуры регионального значения. Был построен в 1882-1885 годах по проекту архитектора Н.Д. Григорьева. В 1934 году здание было передано Литературному музею имени А.М.Горького.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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