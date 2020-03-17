Нижегородская область сэкономила на торгах около 3,5 миллиона рублей

17 Март 2020 2020-03-17T16:10:08+03:00

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Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила в феврале 2020 года 3,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министерство экономического развития и инвестиций региона.

Общая сумма, на которую провели торги – 232,4 миллиона рублей, в феврале ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провело 19 аукционов. Поитогам всех проведенных торгов экономия. Количество участников на каждый лот – более 5.

Наиболее ощутимая экономия достигнута по торгам на оказание услуг по обслуживанию и проведению аварийно-восстановительных работ оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области – 0,8 млн рублей; на работы по содержанию участка автомобильной дороги М-7– 0,8 млн рублей; на выполнение работ по капитальному ремонту помещения в здании поликлиники – 0,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU