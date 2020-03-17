2020-03-17T15:39:16+03:00
Общество

Более 650 млн рублей получат города Нижегородской области на ремонт дорог после зимы

Региональный дорожный фонд будет увеличен более чем на 2 млрд рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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Более чем на 2 млрд рублей будет увеличен региональный дорожный фонд Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. С соответствующей инициативой вышел глава региона Глеб Никитин, ее поддержали депутаты Законодательного собрания НО.

650 миллионов рублей из дополнительных средств будет направлено на ремонт дорог в Нижегородской области после зимы. Речь идет о дорогах местного значения.

Более полумиллиарда будет потрачено на усиление мер безопасности на дорогах, в частности, установку заграждений, дорожных знаков, остановочных павильонов, освещения и другие работы.

40 миллионов рублей запланировано выделить на покупку двух диагностический лабораторий и оборудования для них. Лаборатории будут приобретены для нужд ГКУ НО «ГУАД». «Полностью оснащенные диагностические лаборатории позволят выполнять замеры оперативно и точно. С их помощью можно измерить такие важнейшие параметры, как интенсивность движения, прочность дорожной одежды, сцепление, ровность, геометрические параметры, расстояние видимости, а также фиксировать дефекты На основании точных замеров можно принимать более взвешенные решения при составлении плана ремонта дорог», - пояснил Глеб Никитин.

Комитет по транспорту и связи Законодательного собрания Нижегородской области одобрил внесение соответствующих изменений в бюджет региона на 2020 год. Вопрос будет вынесен на рассмотрение Заксобрания на ближайшем заседании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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