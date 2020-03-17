Нижегородский строительный рынок «Карповский» переедет в конце лета-2020

17 Март 2020 2020-03-17T13:05:00+03:00

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В начале марта компания «Этуаль» запросила дополнительное время на переезд. Арбитражный суд Нижегородской области постановил освободить территорию строительного рынка «Карповский» до 20 августа. Об этом сообщается в электронной картотеке областного арбитражного суда.

Напомним, договор на аренду земли ООО «Этуаль» заключила еще в 2007 году. Второй стороной договора стало министерство имущественных отношений Нижегородской области. На арендованной территории на улице Суздальской ООО «Этуаль» организовало один из самых крупных в Нижегородской области рынков стройматериалов и запчастей.

В 2018 году срок аренды земли закончился, но компания отказалась освободить территорию. После череды судебных разбирательств, которые длились почти год, Арбитражный суд обязал ООО «Этуаль» освободить территорию. Но переехать рынок не успел, и в начале марта последовало обращение в Минимущества о продлении сроков переезда.

По решению арбитражного суда, «Этуаль» должен покинуть площадку на улице Суздальской до конца августа этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU