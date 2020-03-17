Микрокредитную организацию из Уреня оштрафовали за «психологическое давление» на должника

17 Март 2020 2020-03-17T12:14:15+03:00

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В Уренском районном суде рассмотрели дело в отношении одной из организаций, предоставляющей микрозаймы. Административный протокол на нее поступил от управлении организации ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ФСС по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

По информации источника, к приставам обратился нижегородец, который оформил займ в микрокредитной организации и не смог вернуть его вовремя. Сотрудники микрокредитной организации неоднократно звонили должнику и требовали вернуть долг, «оказывая психологическо давление». Звонки и сообщения поступали, в том числе и с зашифрованного номера.

Судом установлено, что микрокредитная организация совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.14.57 КоАП РФ. По постановлению суда кредиторы выплатят штраф в размере 40 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.

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ИСТОЧНИК KP.RU