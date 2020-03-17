Сегодня в Нижнем Новгороде будет пасмурно и тепло

17 Март 2020 2020-03-17T08:43:04+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде 0…+1 градус, облачно и без осадков. В течение дня температура немного поднимется – до +4 градусов, но к ночи вновь упадет до -1 градуса.

Ветер западный, ночью – юго-западный. Скорость – до 5 метров в секунду, возможны порывы до 10 метров в секунду. К ночи скорость ветра значительно упадет – до 2 местров в секунду с порывами до 4 м/с.

В течение всего дня в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная погода без осадков, возможно, к полудню в город заглянет солнце, но ненадолго – уже во второй половине дня синоптики прогнозируют облачную погоду буде прояснений.

Атмосферное давление в течение дня незначительно вырастет – с 756 до 759 миллиметров ртутного столба. Влажность – 52-72%.

Ночью возможны заморозки, местами до -2 градусов, но в течение дня столбик термометра поднимется до +6 градусов, осадков не ожидается. Зато синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Весна все-таки! Единственное, что может «подпортить впечатление» - порывы ветра до 15 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU