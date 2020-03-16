Нижегородцы получили около 31000 консультаций специалистов «Поездов здоровья»

16 Март 2020 2020-03-16T18:36:55+03:00

Наибольшим спросом пользовались такие специалисты, как офтальмолог и невролог

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Мобильные лечебно-диагностические лаборатории «Поезда здоровья» продолжают курсировать по районам Нижегородской области. С этого года они работают круглый год, соответствующее поручение дал губернатор региона Глеб Никитин.

«Развитие первичного звена медико-санитарной помощи - это важнейшее направление национального проекта «Здравоохранение». Именно с этого уровня пациентов должны направлять в межрайонные и областные центры», - отметил глава региона.

С начала 2020 года «Поезда здоровья» уже побывали в 97 населенных пунктах 40 районов Нижегородской области. Почти 16 000 жителей более чем из 550 населенных пунктов получили первичные консультации. Наибольшим спросом пользовались такие специалисты, как офтальмолог и невролог, на приемах у врачей других специализаций побывали от 1300 до 4,3 тысяч человек.

В лабораториях «Поездов здоровья» проведено более 22 600 исследований, выявлено 3 313 заболеваний, в том числе 211 случаев подозрения на злокачественнные новообразования. На дополнительное обследование направлено более 8 000 человек, 1 116 - на госпитализацию.

«Мы знаем насколько важно выявлять злокачественные новообразования на ранней стадии, поэтому эти 211 случаев, возможно, - это более 200 спасенных жизней», - отметил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU