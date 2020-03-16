2020-03-16T18:45:06+03:00
Общество

Нижегородские предприниматели получили господдержку на сумму более 2 млн рублей

Агентство развития системы гарантий выдало 150 поручительств
Елена ЛАЗАРЕВА
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150 поручительств на сумму более 1 млрд рублей выдало в 2019 году Агентство развития системы гарантий Нижегородской области, что позволило предпринимателям получить кредитные средства более чем на 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу региона Глеба Никитина. К слову, это рекордные цифры за все время существования Агентства.

«Предпринимателям необходимы средства для развития, поэтому они готовы брать кредиты и платить проценты, но зачастую банки отказывают из-за недостаточных гарантий. Поэтому поручительство по кредиту - одна из самых востребованных мер поддержки.

В прошлом году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Нижегородской области выдали дополнительно поручительств на сумму около 400 млн рублей, а за год общий объем выданных поручительств вырос почти вдвое по сравнению с 2018 годом», - подчеркнул Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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