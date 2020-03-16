2020-03-16T18:44:31+03:00
Общество

5,5 тысяч транспортных средств планируется перевести на природный газ в Нижегородской области

В регионе также построят 26 газозаправочных станций
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Нижнем Новгороде прошло совещание по развитию рынка природного газа в качестве топлива. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Черткова, в настоящее время идет работа по привлечению инвесторов для строительства газовых заправок для транспорта, который работает на газу. «Совместно с областным Министерством имущества мы работаем с каждым потенциальным инвестором индивидуально», - подчеркнул Андрей Чертков.

Он также напомнил, что Нижегородская область принимает участие в федеральной программе субсидирования инвестиций на строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и мероприятий по переоборудованию транспорта с бензина на газ. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено 400 миллионов рублей.

В этом году в Нижегородской области планируется создать 10 газозаправочных станций, а до 2022 года - 26. Кроме того, в течение трех лет планирует перевести на газ 5,5 тысяч транспортных средств. На эти цели из бюджетов разных уровней будет выделено около 200 миллионов рублей. Уже сейчас при приобретении автотранспорта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приоритет отдается технике, работающей на газу. Сейчас таких автобусов - 661, заправок - 7.

«Мы планируем и дальше закупать технику, работающую на газу, и увеличивать количество заправок. Кроме того, у нас предусмотрены налоговые льготы для владельцев автомобилей, оборудованных под газомоторное топливо. Для них ставка налога на одну лошадиную силу снижается на 50%», - отметил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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