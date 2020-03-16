Права дольщиков недостроенных нижегородских ЖК будут восстановлены

16 Март 2020 2020-03-16T17:43:54+03:00

Результаты экспертизы по ЖК «На Гончарова» и ЖК «На Европейском» переданы в Фонд защиты прав дольщиков

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Специалисты, проводившие строительно-техническую экспертизу и инструментальное обследование домов ЖК «На Европейском» и ЖК «На Гончарова», передали результаты работ в Фонд защиты прав дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Экспертное заключение необходимо для того, чтобы рассчитать сроки завершения строительства.

Ранее сообщалось о проведении независимой оценки стоимости квадратного метра в равнозначных по площади и качественным характеристикам помещениях. Сравнительный анализ необходим для определения стоимости метра площади, и в итоге для начисления компенсации, если будет принято соответствующее решение.

Способ восстановления прав дольщиков будет выбран на Наблюдательном совете Фонда после включения двух ЖК соглашение между региональным правительством и Фондом. Соглашение была заключено ранее для координации действий по защите прав дольщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU