Права дольщиков недостроенных нижегородских ЖК будут восстановлены
Специалисты, проводившие строительно-техническую экспертизу и инструментальное обследование домов ЖК «На Европейском» и ЖК «На Гончарова», передали результаты работ в Фонд защиты прав дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Экспертное заключение необходимо для того, чтобы рассчитать сроки завершения строительства.
Ранее сообщалось о проведении независимой оценки стоимости квадратного метра в равнозначных по площади и качественным характеристикам помещениях. Сравнительный анализ необходим для определения стоимости метра площади, и в итоге для начисления компенсации, если будет принято соответствующее решение.
Способ восстановления прав дольщиков будет выбран на Наблюдательном совете Фонда после включения двух ЖК соглашение между региональным правительством и Фондом. Соглашение была заключено ранее для координации действий по защите прав дольщиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU