Более 13 миллионов рублей будет выделено Нижнему Новгороду на развитие Парка Победы
13,5 млн рублей получит Нижний Новгород на реализацию первого этапа развития Парка Победы. Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Городской думы.
Как сообщает источник со ссылкой на директора департамента финансов Юрия Мочалкина, всего Нижнему Новгороду будет выделено около 17,5 млн рублей. Львиная доля выделенных средств – 13,5 миллионов рублей - будет направлена именно на развитие Парка Победы, оставшаяся сумма будет потрачена на прокладку части ливневого коллектора в Нижегородском кремле. Необходимость восстановления ливневого коллектора связана со строительством утраченного Спасо-Преображенского собора. Напомним, колокольня будет построена возле здания администрации.
Ранее сообщалось, что ремонт техники в Парке Победы завершится к 9 Мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU