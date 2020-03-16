Более 13 миллионов рублей будет выделено Нижнему Новгороду на развитие Парка Победы

16 Март 2020 2020-03-16T17:39:28+03:00

Изменить размер текста: A A

13,5 млн рублей получит Нижний Новгород на реализацию первого этапа развития Парка Победы. Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Городской думы.

Как сообщает источник со ссылкой на директора департамента финансов Юрия Мочалкина, всего Нижнему Новгороду будет выделено около 17,5 млн рублей. Львиная доля выделенных средств – 13,5 миллионов рублей - будет направлена именно на развитие Парка Победы, оставшаяся сумма будет потрачена на прокладку части ливневого коллектора в Нижегородском кремле. Необходимость восстановления ливневого коллектора связана со строительством утраченного Спасо-Преображенского собора. Напомним, колокольня будет построена возле здания администрации.

Ранее сообщалось, что ремонт техники в Парке Победы завершится к 9 Мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU