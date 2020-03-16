2020-03-16T16:01:58+03:00
Общество

Более миллиона рублей выделено из нижегородского бюджета на снос аварийных деревьев

Проводится конкурс по выбору подрядчика для выполнения работ
Елена ЛАЗАРЕВА
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Глава Автозаводского района Александр Нагин провел личный прием граждан. Большинство вопросов, которые задавали жители, касались благоустройства и ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В частности, жители улицы Ореховской обратились с просьбой убрать тополя, ветки которых могут при сильном ветре упасть на дом.

По словам Александра Нагина, из городского бюджета выделено 1,2 млн. рублей на выполнение работ по сносу более 200 аварийных деревьев. На данный момент идет конкурс по выбору подрядчика для выполнения этих работ.

Также в ходе встречи жители Автозавода жаловались на недостаточный уровень напряжения в электросети и постоянные перебои электроэнергии. Глава района поручил провести проверку состояния сетей и принять меры для увеличения напряжения. Напомним, личный прием граждан глава района проводит дважды в месяц. Ежемесячно в администрацию района приходит более 500 писем от жителей района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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