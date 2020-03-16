2020-03-16T14:56:31+03:00
Общество

Нижегородцы получат соцвыплату за второго ребенка, если зарабатывают меньше 22496 рублей

Пенсионный фонд разъяснил, как изменились правила выдачи ежемесячной социальной выплаты в 2020 году
Елена КАРАЛ
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Ежемесячную выплату при рождении или усыновлении второго ребенка смогут получить семьи Нижегородской области, среднедушевой доход которых не превышает 22496 рублей. Эта сумма соответствует двукратной величине прожиточного минимума, установленного в области, сообщили в региональном Отделении Пенсионного фонда России.

Согласно информации, с 1 января этого года нижегородская семья получает право на соцвыплату, если ее среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Ранее семейство могло рассчитывать на выплату, если его доход был меньше 1,5 кратной величины этого показателя.

Сейчас величина прожиточного минимума трудоспособного населения в Нижегородской области составляет 11248 рублей, а размер ежемесячной помощи - 10685 рублей.

Подавать заявление на получение этих денег теперь могут владельцы сертификата материнского капитала, в течение трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка. Ранее это было возможно до исполнения малышу 1,5 лет.

Изменился и срок, на который устанавливается выплата в связи с рождением или усыновлением второго ребенка. Теперь она назначается до момента, пока дитя не достигнет годовалого возраста. После этого, заявление на выплату придется подать повторно – до достижения ребенком трех лет. При этом нужно будет предоставить документы, их копии и сведения, которые нужны для назначения помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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