Нижегородцы получат соцвыплату за второго ребенка, если зарабатывают меньше 22496 рублей
Ежемесячную выплату при рождении или усыновлении второго ребенка смогут получить семьи Нижегородской области, среднедушевой доход которых не превышает 22496 рублей. Эта сумма соответствует двукратной величине прожиточного минимума, установленного в области, сообщили в региональном Отделении Пенсионного фонда России.
Согласно информации, с 1 января этого года нижегородская семья получает право на соцвыплату, если ее среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Ранее семейство могло рассчитывать на выплату, если его доход был меньше 1,5 кратной величины этого показателя.
Сейчас величина прожиточного минимума трудоспособного населения в Нижегородской области составляет 11248 рублей, а размер ежемесячной помощи - 10685 рублей.
Подавать заявление на получение этих денег теперь могут владельцы сертификата материнского капитала, в течение трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка. Ранее это было возможно до исполнения малышу 1,5 лет.
Изменился и срок, на который устанавливается выплата в связи с рождением или усыновлением второго ребенка. Теперь она назначается до момента, пока дитя не достигнет годовалого возраста. После этого, заявление на выплату придется подать повторно – до достижения ребенком трех лет. При этом нужно будет предоставить документы, их копии и сведения, которые нужны для назначения помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU