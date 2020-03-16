Более 50 домов в Сормовском районе будут отключены от холодного водоснабжения

16 Март 2020 2020-03-16T14:23:17+03:00

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АО «Нижегородский водоканал» 18 марта проведет плановые работы по замене запорной арматуры на магистральном трубопроводе и врезке вновь проложенного водопровода в Сормовском районе. Б этом сообщает пресс-служба предприятия.

Холодное водоснабжение будет отключено в 10.00 18 марта на сутки – до 10 утра 19 марта. Ограничение подачи холодной воды затронет более 50 домов (список ниже).

Водоканал рекомендует сделать запасы питьевой воды на время проведения ремонтных работ. В период отключения по району будут передвигаться автоцистерны с питьевой водой. Заявку на подвоз воды можно сделать по телефону 246-99-99.

Список домов, которых коснется ограничение ХВС:

ул. Гаугеля, 1, 1б, 2, 2а/1, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а;

ул. Героев Космоса, 1, 12, 14, 16, 18, 20, 34а, 43;

пр. Кораблестроителей, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41

Еще в нескольких домах возможно снижение давления подачи воды:

ул. Федосеенко, №№79-81, 87-102.

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ИСТОЧНИК KP.RU