2020-03-16T13:25:17+03:00
Общество

Жители Нижегородской области могут принять участие в конкурсе «Спасибо маленькому герою»

Конкурс проводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Елена ЛАЗАРЕВА
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Цель конкурса - рассказать о подвиге "детей войны". Фото с сайта конкурсаЦель конкурса - рассказать о подвиге "детей войны". Фото с сайта конкурса
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Всероссийский конкурс «Спасибо маленькому герою» в честь 75-летия Победы стартовал в регионе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Как сообщает источник, цель конкурса – познакомить подрастающее поколение нижегородцев с именами героев войны – их сверстников, детей и подростков. Юные нижегородцы смогут узнать, как их ровесники наравне со взрослыми сражались на фронтах, работали в тылу и внесли значительный вклад в победу. Сегодня многие ветераны – это дети войны, чьи юные и детские годы были омрачены голодом, холодом и лишениями.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Рисунок», «Проза», «Поэзия». В номинациях «Видеорепортаж» и «Фотоколлаж» принимаются как индивидуальные, так и групповые работы. Возраст участников – от 7 до 17 лет. Прием работ проходит на сайте www.detigeroi.ru до 31 марта. Список победителей будет объявлен 15 апреля. Победителей пригласят на вручение призов в Музей Победы на Поклонной горе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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