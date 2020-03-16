Нижегородцы смогут приобрести недвижимость на селе по льготной ставке

16 Март 2020 2020-03-16T12:53:04+03:00

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В Нижегородской области начался прием заявок на получение льготной сельской ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Как сообщил глава региона Глеб Никитин, первым в госпрограмму льготного креддитования включен АО «Россельхозбанк». Именно в этот банк можно подать заявку на получение льготной ипотеки. Не исключено, что перечень банков-участников будет расширен, по словам губернатора, Минсельхоз России продолжает отбор кредитных организаций-участников программы. Перечень банков будет опубликован дополнительно.

«Сельская ипотека за счет господдержки – это хорошая возможность привлечь на сельские территории горожан, которые активно проявляют интерес к программе, и, конечно же, помочь решить жилищный вопрос тем, кто живет в селах», - подчеркнул Глеб Никитин.

Процентная ставка по льготной ипотеке не должна превышать 3% годовых. Минимальная ставка – 0,1%. Также программой предусмотрена выдача потребительских кредитов на благоустройство домов на сельских территориях – ремонт, электроснабжение, водоснабжение, отопление, газификацию. В этом случае процентная ставка по кредиту составит от 1% до 5% годовых.

Подробная информация об участии в программе и утвержденный перечень населенных пунктов, жители которых могут принять участие в программе, размещен на официальном сайте Минсельхоза.

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ИСТОЧНИК KP.RU