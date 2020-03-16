2020-03-16T12:13:28+03:00
Общество

Житель Балахны потерял девушку, устроил ДТП и угодил под суд

37-летнему балахнинцу не повезло трижды
Елена ЛАЗАРЕВА
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Балахнинский городской суд вынес приговор 37-летнему местному жителю за угон автомобиля. На машине балахнинец пытался найти свою подругу, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Как установлено в ходе судебного заседания, балахнинец летом прошлого года зашел к подруге в поселке Большое Козино. За дружескими посиделками между знакомыми произошел конфликт, и дама удалилась из собственного жилья в неизвестном направлении. Гость не растерялся и лег спать. И только утром обнаружил, что подруга так и не вернулась в родные пенаты.

Выйдя на улицу, балахнинец обнаружил припаркованный около дома автомобиль LADA GRANTA, принадлежащий девушке, нашел в доме ключи от машины и отправился на поиски. При этом у него не было не только права распоряжаться автомобилем, но и водительских прав. В итоге на 348 км автодороги Шопша-Иваново-Нижний Новгород совершил ДТП. И был вынужден прекратить поиски исчезнувшей подруги и обратиться в правоохранительные органы.

Свою вину он признал и раскаялся, а также «способствовал расследованию». Поэтому отделался относительно небольшим штрафом – 30 тысяч рублей. Какое наказание он понес от хозяйки автомобиля, которая была вынуждена провести ночь вне дома, а потом еще и обнаружила слегка покореженную машину, не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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