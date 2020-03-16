Определены кандидаты на премию Нижегородской области в сфере охраны окружающей среды

16 Март 2020 2020-03-16T11:50:35+03:00

На соискание премии было подано 7 заявок от жителей и организаций региона

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Заседание комиссии по присуждению премии Нижегородской области в сфере охраны окружающей среды имени В.В. Найденко прошло в министерстве экологии и природных ресурсов региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, премия Найденко присуждается ежегодно за значительный вклад в охране окружающей среды. Получить премию могут как организации, так и частные лица, если они разработали лучший экологический проект, вели научную деятельность в сфере экологии или иным способом содействовали охране окружающей среды.

До 1 марта было подано 7 заявок от жителей региона и организаций, заявки оценивались экспертной комиссией и в итоге были выбраны три.

Окончательное решение о присуждении премии примет глава региона Глеб Никитин. губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Лауреаты получать премии - 30 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU