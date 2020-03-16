В Нижнем Новгороде в течение дня ожидается теплая и солнечная погода

16 Март 2020 2020-03-16T09:01:21+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -4 градуса, солнечно и без осадков. В течение дня значительно потеплеет - до +2 градусов, к ночи синоптики прогнозируют снижение температуры до -1.

Ветер в течение дня несколько раз поменяет направление – с северного до северо-западного, а к вечеру на юго-западный, скорость ветра умеренная, 3-5 метров в секунду с порывами до 7-9 метров в секунду.

В течение всего дня в Нижнем Новгороде ожидается солнечная погода без осадков, небо затянет облаками только к ночи.

Атмосферное давление в течение дня незначительно снизится – с 758 до 756 миллиметров ртутного столба. Влажность – 42-58%.

По прогнозам синоптиков, в течение недели будет сохраняться температура выше нуля, самым теплым обещает быть четверг – до +8 градусов. Заморозки вероятны в ночь с понедельника на вторник и с пятницы на субботу. В среду и четверг вероятен дождь. Солнце синоптики прогнозируют к выходным, но в субботу и воскресенье ожидается похолодание до -6 градусов ночью и 0 градусов днем. В среду и четверг возможен сильный ветер порывами до 15 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU