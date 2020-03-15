2020-03-15T14:03:46+03:00
Общество

Сильный снегопад будет продолжаться в Нижнем Новгороде до ночи

МЧС предупреждает нижегородцев об осторожности на дорогах
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижегородскую область внезапно пришла зима – сильный снегопад накрыл регион в воскресенье, 15 марта 2020 года, после нескольких недель уверенно теплой погоды. И, по данным синоптиков, непогода продлится до самой ночи.

- Сильный снег и налипание мокрого снега ожидаются в Нижнем Новгороде и Нижегородской области до конца суток 15 марта, - предупреждают спасатели со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

При этом температура воздуха также вернется к зимним значениям – если днем столбики термометра еще будут показывать +1…0 градусов Цельсия, то ночью похолодает до -6 градусов. Впрочем, в понедельник ожидается ясная погода, а воздух уже к середине дня снова прогреется до плюсовых значений. Так что снежный покров вряд ли задержится в Нижегородской области надолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Социальным предпринимателям Нижегородской области дадут льготы на аренду помещений
Сильный снегопад будет продолжаться в Нижнем Новгороде до ночи
Ребенок пострадал в массовом ДТП на проспекте Гагарина
Глеб Никитин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет в Нижегородской области
В Дзержинске ввели свободное посещение школ в связи с коронавирусом
Нижегородцев ждет показ лучших короткометражных фильмов «OSCAR 2019»
Глеб Никитин подписал ходатайство о присвоении Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести»
Юрий Лебедев: «Валентина Терешкова – представитель эпохи и мы должны уважать ее мнение»
В Нижегородской области на 24% выросло производство сахара
В Нижегородской области подешевели баранина, рыба и капуста
Инвестсовет одобрил строительство центра художественной гимнастики в Заволжье
Концепцию развития Александровского сада обсудили в Нижнем Новгороде
В Арзамасе затопило новое кладбище
Детский сад в Нижнем Новгороде планируется открыть до конца марта
Нижегородцы завоевали три награды в конкурсе туристических проектов
В Нижнем Новгороде перекроют мост из-за съемок «Камеди клаба»
Нижегородские хоккеисты-юниоры пробились в финал Первенства России
МЧС предупреждает: в Нижегородской области ожидается сильный ветер
Жительница Нижегородской области получит 800 тысяч рублей за смерть родственницы
20 млн рублей вернули нижегородцам за некачественные услуги ЖКХ
Сегодня в Нижнем Новгороде ожидается дождь и сильный ветер
Объявлена дата кастинга конкурса «Мисс Нижний Новгород - 2020»
В нижегородском «Дельфине» начались гидроиспытания чаши бассейна
Нижегородский Фонд капремонта в прошлом году увеличил на 45% объем работ
Бывшему директору нижегородского МКУ «ГУММиД» суд запретил общаться с фигурантами уголовного дела
Около 14,5 тысяч нижегородских первоклассников получат бесплатное горячее питание