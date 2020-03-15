Сильный снегопад будет продолжаться в Нижнем Новгороде до ночи

15 Март 2020 2020-03-15T14:03:46+03:00

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В Нижегородскую область внезапно пришла зима – сильный снегопад накрыл регион в воскресенье, 15 марта 2020 года, после нескольких недель уверенно теплой погоды. И, по данным синоптиков, непогода продлится до самой ночи.

- Сильный снег и налипание мокрого снега ожидаются в Нижнем Новгороде и Нижегородской области до конца суток 15 марта, - предупреждают спасатели со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

При этом температура воздуха также вернется к зимним значениям – если днем столбики термометра еще будут показывать +1…0 градусов Цельсия, то ночью похолодает до -6 градусов. Впрочем, в понедельник ожидается ясная погода, а воздух уже к середине дня снова прогреется до плюсовых значений. Так что снежный покров вряд ли задержится в Нижегородской области надолго.

ИСТОЧНИК KP.RU