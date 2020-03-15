Акция «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет в Нижегородской области

15 Март 2020 2020-03-15T10:00:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет в Нижегородской области с 16 по 27 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Цель акции заключается в привлечении общественности к участию в противодействии незаконному обороту, а также немедицинскому потреблению наркотиков. В рамках акции будут проверены места, часто посещаемые несовершеннолетними и молодежью. Проверки будут направлены на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Информацию, имеющую отношение к правонарушениям или преступлениям в данной сфере, можно на условиях анонимности сообщить по телефону доверия ГУ МВД России по Нижегородской области: 8 (831) 268-23-32.

ИСТОЧНИК KP.RU