Нижегородцев ждет показ лучших короткометражных фильмов «OSCAR 2019»

14 Март 2020 2020-03-14T18:08:15+03:00

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С 15 по 18 марта в нижегородском кинотеатре «Орленок» состоится показ главных мировых короткометражек «TOP-5 Oscars». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В общей сложности, в течение этой недели нижегородцы смогут увидеть пять игровых и анимационных фильмов, хронометраж каждой из которых составит 98 минут, - говорится в сообщении. – Все эти фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

В частности, нижегородцам будут показаны: фильм-обладатель премии «Оскар» за 2018 год «Кожа» режиссёра Гайя Нэттива, посвященный расовой вражде, участник престижных анимационных фестивалей в Анси и Клермон-Ферране, номинант на премию «Оскар» фильм «Выходные» режиссера Тревора Химинеса, лента «Вне рая» режиссера Джианны Мартен, посвященная «тысячам исчезнувших женщин Мексики и семьям.

Также им будут продемонстрированы фильм-номинант на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) «Кийто» режиссера Барнаби Блэкбёрн и номинант на премию «Оскар» драма «Лиса» режиссера Джереми Комте.

ИСТОЧНИК KP.RU