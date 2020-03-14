2020-03-14T15:42:02+03:00
Общество

Глеб Никитин подписал ходатайство о присвоении Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести»

Также документ подписал председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

В адрес президента России Владимира Путина направлено ходатайство о присвоении Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести». Соответствующий документ уже подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель регионального Заксобрания Евгений Лебедев.

- Мы прошли все предусмотренные федеральным законом этапы, - отметил глава региона Глеб Никитин. - Мы уже собрали полный пакет документов. Благодаря этому мы смогли еще раз вспомнить славные страницы прошлого Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Трудовой подвиг жителей нашего города в годы Великой Отечественной войны восхищает всех нас и заслуживает того, чтобы быть увековеченным.

На сегодняшний день уже свыше 667 тысяч человек поддержали эту инициативу. И, несмотря на то, что ходатайство уже направлено, сбор подписей продолжается.

- Это по-настоящему народная поддержка, - отметил Глеб Никитин. - Призываю всех присоединиться.

Напомним, 12 марта 2020 года на внеочередном заседании регионального парламента депутаты поддержали предложение органов МСУ Нижнего Новгорода о присвоении городу почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Соответствующий документ был единогласно поддержан депутатами Законодательного собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородцев ждет показ лучших короткометражных фильмов «OSCAR 2019»
Глеб Никитин подписал ходатайство о присвоении Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести»
Юрий Лебедев: «Валентина Терешкова – представитель эпохи и мы должны уважать ее мнение»
В Нижегородской области на 24% выросло производство сахара
В Нижегородской области подешевели баранина, рыба и капуста
Инвестсовет одобрил строительство центра художественной гимнастики в Заволжье
Концепцию развития Александровского сада обсудили в Нижнем Новгороде
В Арзамасе затопило новое кладбище
Детский сад в Нижнем Новгороде планируется открыть до конца марта
Нижегородцы завоевали три награды в конкурсе туристических проектов
В Нижнем Новгороде перекроют мост из-за съемок «Камеди клаба»
Нижегородские хоккеисты-юниоры пробились в финал Первенства России
МЧС предупреждает: в Нижегородской области ожидается сильный ветер
Жительница Нижегородской области получит 800 тысяч рублей за смерть родственницы
20 млн рублей вернули нижегородцам за некачественные услуги ЖКХ
Сегодня в Нижнем Новгороде ожидается дождь и сильный ветер
Объявлена дата кастинга конкурса «Мисс Нижний Новгород - 2020»
В нижегородском «Дельфине» начались гидроиспытания чаши бассейна
Нижегородский Фонд капремонта в прошлом году увеличил на 45% объем работ
Бывшему директору нижегородского МКУ «ГУММиД» суд запретил общаться с фигурантами уголовного дела
Около 14,5 тысяч нижегородских первоклассников получат бесплатное горячее питание