Глеб Никитин подписал ходатайство о присвоении Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести»

14 Март 2020 2020-03-14T15:42:02+03:00

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В адрес президента России Владимира Путина направлено ходатайство о присвоении Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести». Соответствующий документ уже подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель регионального Заксобрания Евгений Лебедев.

- Мы прошли все предусмотренные федеральным законом этапы, - отметил глава региона Глеб Никитин. - Мы уже собрали полный пакет документов. Благодаря этому мы смогли еще раз вспомнить славные страницы прошлого Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Трудовой подвиг жителей нашего города в годы Великой Отечественной войны восхищает всех нас и заслуживает того, чтобы быть увековеченным.

На сегодняшний день уже свыше 667 тысяч человек поддержали эту инициативу. И, несмотря на то, что ходатайство уже направлено, сбор подписей продолжается.

- Это по-настоящему народная поддержка, - отметил Глеб Никитин. - Призываю всех присоединиться.

Напомним, 12 марта 2020 года на внеочередном заседании регионального парламента депутаты поддержали предложение органов МСУ Нижнего Новгорода о присвоении городу почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Соответствующий документ был единогласно поддержан депутатами Законодательного собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU