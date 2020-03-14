2020-03-14T14:21:44+03:00
Политика

Юрий Лебедев: «Валентина Терешкова – представитель эпохи и мы должны уважать ее мнение»

Депутат регионального Заксобрания прокомментировал принятие нового законопроекта
Василий КРОТОВ
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Комментируя принятие Государственной Думой России в трех чтениях проекта закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев напомнил, что Валентина Терешкова – представитель эпохи. Поэтому мы должны уважать ее мнение.

- То, что касается Валентины Терешковой, и что сейчас происходит, мне, как мужчине, не нравится, - отметил Юрий Лебедев. - Всё-таки некоторые люди мало толерантны. Валентина Терешкова - представитель эпохи. Буквально на днях, перед тем, как она выступала, ей исполнилось 83 года. Это лётчик-космонавт, первая женщина-космонавт в мире. И ее мнение заслуживает уважения.

Вместе с тем, по словам Юрия Лебедева, ко всем предложениям, прозвучавшим в Государственной Думе, он относится спокойно и с уважением. Хотя точки зрения там звучали совершенно противоположные. Сам же он однозначно будет участвовать в голосовании по поправкам к Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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