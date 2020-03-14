2020-03-14T12:27:32+03:00
Общество

В Нижегородской области на 24% выросло производство сахара

За сезон в регионе было произведено 53,4 тысячи тонн сахарного песка
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В этом году в Нижегородской области производство сахара выросло на 24% по сравнению с показателями 2018 года. За сезон в регионе было произведено 53,4 тысячи тонн сахарного песка. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

- Как раз сейчас в регионе завершился сезон переработки сахарной свеклы урожая 2019 года, - напомнили в ведомстве. – Из 368,6 тысяч тонн сахарной свеклы было произведено 53,4 тысячи тонн сахарного песка. К слову, производителям сахарной свеклы в регионе были предоставлены субсидии за счет средств областного бюджета. Они были направлены на возмещение части затрат на приобретение элитных семян и специализированной техники. Также они пошли на льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов и пополнение оборотных средств.

Напомним, в 2019 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о начале работы по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». В рамках этого нацпроекта несырьевой энергетический экспорт должен вырасти с 4 миллиардов долларов в 2018 году до 5,2 миллиардов долларов в 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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