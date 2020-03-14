2020-03-14T10:40:36+03:00
Общество

В Нижегородской области подешевели баранина, рыба и капуста

Одновременно с этим снизились цены на молоко, вареную колбасу и рис
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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За последнюю неделю в Нижегородской области подешевели баранина, свежемороженная рыба и капуста. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области со ссылкой на Нижегородстат.

- За период с 2 по 10 марта в Нижегородской области снизились розничные цены на сыры, пастеризованное молоко, вареную колбасу, черный чай, белокочанную капусту, мороженную рыбу, баранину, шлифованный рис и морковь, - говорится в сообщении Нижегородстата. – На все эти продукты цены снизились на 1-3,5%.

По данным ведомства, по состоянию на 10 марта по уровню розничных цен на некоторые продукты питания Нижегородская область занимает 3-7 места среди 14 регионов ПФО.

По данным Росстата, стоимость условного продуктового набора в Нижегородской области на 5,8% меньше среднероссийского показателя. К слову, ранее глава региона Глеб Никитин говорил об особой роли нижегородского УФАС в контроле за уровнем цен.

- Очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и рост. Очень прошу коллег продолжать держать «руку на пульсе», - отметил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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