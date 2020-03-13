Инвестсовет одобрил строительство центра художественной гимнастики в Заволжье

13 Март 2020 2020-03-13T17:17:04+03:00

Сегодня было одобрено 20 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов

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Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области сегодня одобрил 20 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В частности, инвестсовет дал добро на безвозмездную передачу «Городецстройсервис» двух земельных участков для строительства газопроводов на территории Городецкого района. Стоимость газопровода низкого давления, который пройдет через пять деревень, оценивается примерно в 9,8 млн рублей. Срок строительства – примерно четыре месяца. Примерно за 2,5 месяца планируется построить распределительный газопровод в селе Зиняки. Напомним, ранее губернатор региона Глеб Никитин призвал ускорить газификацию региона.

Кроме того, была одобрена заявка ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» на выделение участка под строительство спортивного зала для художественной гимнастики в Заволжье (инвествложения в проект составят более 156 миллионов рублей) и комплекса позитронно-эмиссионной томографии на Анкудиновском шоссе.

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ИСТОЧНИК KP.RU